《中国报摘》--其他报纸重要消息6月25日

**上海证券报**

--中国证监会日前下发通知,将增设发起式基金审核通道,简化程序,优先审核;除行业ETF外,基金公司通过发起式基金审核通道申请募集的基金原则上不超过1只.

--住建部政策研究中心主任秦虹表示,经过两年多的房产调控,现在市场上的投机性需求基本上被挤出了市场.

**人民日报**

--中国证监会投资者保护局近日发布的《近期投资者关注热点50问》透露,目前证监会正在与有关部门探讨养老金等长期资金入市税收减免等方面的措施.关于引入银行理财产品方面,相关部门正在研究,关键在于充分揭示风险,并让投资者自行选择判断.

**21世纪经济报 道**

--宝钢集团外部董事干勇指出,宝钢300万吨产能将迁出上海,产业迁移后土地变现,既可以对落后产能进行调整,又获得一笔资金,一举多得.未来希望宝钢的产能和能力能够很大,5,000万吨、6,000万吨,甚至8,000万吨都不算大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/黄运涛; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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