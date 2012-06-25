(重发)****美国与加拿大经济指标预测--6月25日-7月2日****

(重发以调整格式)
路透6月25日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月25日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 正0.11
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 34.6 34.3
6月26日(二)
0400 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 78
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月23日当周 -- 0.0
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月23日当周 -- 2.4
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 4月 -2.4% -2.6%
经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 63.5 64.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正4
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 6月 -- 10.1
6月27日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月22日当周 -- 941.5
再融资指数 -- 5,385.8
1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +0.4% 持平
扣除运输的耐久财订单 +0.8% -0.9%
扣除国防的耐久财订单 持平 +1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.5% -2.1%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 94.2
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 +1.0% -5.5%
6月28日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.9% +1.9%
GDP隐性平减指数 +1.7% +1.7%
最终销售 +1.7% +1.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国企业获利 第一季修正值 -3.6% -4.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月23日当周 38.5 38.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.625
续请失业金人数(万人) 6月16日当周 329.0 329.9
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 6月 -- 9
6月29日(五)
0400 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)5月 -- +1.5%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.2% +0.1%
1230 美国个人所得 5月 +0.2% +0.2%
个人支出 持平 +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- +0.3%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- +0.4%
(较前月) -0.1% 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 52.9 52.7
1355 路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 74.1 74.1
现况指数 82.1 82.1
预期指数 69.0 68.9
1430 美国ECRI一周领先指标 6月22日当周 -- 121.3
----------------------------------7月2日当周--------------------------------
7月2日(一)
1400 美国建筑支出 5月 +0.2% +0.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 52.6 53.5(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻