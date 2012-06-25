(重发)****美国与加拿大经济指标预测--6月25日-7月2日****

专栏节选：台纸经营者在抢什么？仔细探视台股中的超值股--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月2日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台纸公司派争夺公司经营权，双方除了卯足全力收购委托书，并且连续包下报纸全版广告，除了诉求台纸股东，并互相指责对方的不是，这个两造双方当事人都很有来头，一位是现任券商公会理事长简鸿文，一位是京城银行董事长戴诚志的家属，成了市场最受瞩目的焦点，当然市场上最关注的是，他们为什么抢得这么激烈？