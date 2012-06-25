《中国报摘》--金融时报6月25日

* 头版头条:

--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)在其小企业业务品牌"展业通"旗下推出专门针对融资需求500万元人民币以内小微企业的金融服务方案"创业一站通",为处于创业初期、经营规模小、融资需求小的小微企业打开融资之门.

* 其他:

--财政部和国家税务总局日前下发相关通知及办法,明确了扩大生产企业收购货物出口退税的范围,增加了视同自产的与本企业生产、经营活动相关的货物;将部分出口货物由征税调整为免税.

--中国银联日前与北欧最大的银行卡交易处理服务商NETS集团签署合作协议,约定共同扩大欧洲的银联卡使用范围.目前欧洲包括丹麦在内已有37个国家和地区开通了银联卡业务.

--中国农业部数据显示,今年夏粮面积稳中有增,单产再创新高,预计亩产将提高10公斤左右,11个小麦主产区全面增产.

--中金公司研究报告统计,第三季度房地产信托到期规模约1000亿元人民币,7月起至9月是到期高峰,平均每月在300亿元以上.(完)

--整理 黄运涛; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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