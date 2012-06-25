《中国报摘》--金融时报6月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)在其小企业业务品牌"展业通"旗下推出专门针对融资需求500万元人民币以内小微企业的金融服务方案"创业一站通",为处于创业初期、经营规模小、融资需求小的小微企业打开融资之门.
* 其他:
--财政部和国家税务总局日前下发相关通知及办法,明确了扩大生产企业收购货物出口退税的范围,增加了视同自产的与本企业生产、经营活动相关的货物;将部分出口货物由征税调整为免税.
--中国银联日前与北欧最大的银行卡交易处理服务商NETS集团签署合作协议,约定共同扩大欧洲的银联卡使用范围.目前欧洲包括丹麦在内已有37个国家和地区开通了银联卡业务.
--中国农业部数据显示,今年夏粮面积稳中有增,单产再创新高,预计亩产将提高10公斤左右,11个小麦主产区全面增产.
--中金公司研究报告统计,第三季度房地产信托到期规模约1000亿元人民币,7月起至9月是到期高峰,平均每月在300亿元以上.(完)
--整理 黄运涛; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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