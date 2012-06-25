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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 08:29 BJT

〔韩国股市〕开盘下滑,金融类股承压

路透首尔6月25日电---韩国股市周一开盘下滑,恐连续第三日下跌.上周三韩股触及五周收盘高位,之后持续回落.

金融类股下跌,新韩金融集团(055550.KS)和韩亚金融集团(086790.KS)分别下跌1.8%和1.4%

0005GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.65%至1,835.36点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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