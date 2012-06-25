〔中国证券〕卡塔尔拟申请50亿美元QFII额度,主要投资A股及IPO--报载

企业并购：梅铎旗下二十一世纪福克斯将要求欧盟批准Sky电视台收购案
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
* 卡塔尔拟申请50亿美元QFII额度
* 主要投资于A股和IPO
* 看好中国经济长期走势
* 认为中国蓝筹股已具备投资价值
* 中国证监会将尽快完成相关资格审批
路透上海6月25日电---中国证券报周一报导称,卡塔尔正在申请合格境外机构投资者(QFII)资格,拟申请投资额度50亿美元,主要用于投资A股股票及首次公开发行(IPO).本次拟申请额度远超当前规定的10亿美元上限.
中证报援引卡塔尔能源与工业大臣穆罕默德·本·萨利赫·萨达在中卡投资合作委员会联络人首次会晤作出上述表示.他并称卡塔尔看好中国经济长期走势和发展潜力,认为中国蓝筹股已具备投资价值.
本次会晤在卡塔尔申请QFII资格、合作在华开展炼化一体化项目问题上达成重要共识.双方同意,将在液化天然气、民航合作方面共同努力，力争取得新的进展.
"我们申请QFII资格正是想把从中国获得的部分液化气收入以人民币的形式留在中国进行证券和IPO等方面投资."萨达称.卡塔尔每年向中国输送500万吨液化天然气
他并表示,50亿美元QFII额度将主要用来投资Ａ股股票市场和首次公开发行(IPO),也会考虑投资债券.
中国证监会有关部门负责人表示,证监会将尽快完成卡塔尔QFII资格审批,积极协助其向有关部门申请QFII投资额度.
证监会加快了QFII审批速度.去年12月以来,已批准51家QFII资格和48.73亿美元额度,近半年QFII获批家数和额度已超过此前几年总和.
为吸引更多资金入市,中国证监会日前宣布拟放松合格境外机构投资者(QFII)和基金管制.分析人士称,此举突显中国鼓励长期资金入市的决心.[ID:nSB1623468]
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
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路透首尔3月2日 - 周四公布的数据显示，韩国1月经季节调整后工业生产较前月大幅增 长3.3%，远高于市场分析师预期 。 以下为1月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季 节调整。 1月 *12月 较上年同 较前月 较上年同期 较前月 期 工业生产 1.7 3.3 4.2 -0.5 制造业工厂出货 1.9 ~ 4.3 ~ 面向国内市场出货 0.6 ~ 6.1 ~ 面向出口市场出货 3.1 ~ 2.3 ~ 库存 -5.2 ~
路透东京3月2日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月25日止当 周外资扩大卖超日股。 外资2月25日止当周在日本股市卖超2,611亿日圆，前一周为卖超1,27 7亿日圆。 日本投资者最近一周转为卖超海外债券2,020亿日圆，前一周为买超4 77亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月25日 -261.1 +367.9 +976.7 2月12日-2月18日 -127.7r -141.2 +856.6 1月29日-2月 4日 -247.7r +244.2 -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月2