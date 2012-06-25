〔中国基金〕发起式基金有望开闸,证监会将优先审核--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月25日电---在中国证监会刚修改相关规定放行发起式基金后,证监会近日又下发通知,将对发起式基金优先审核.在国内作为创新举措的发起式基金近期有望"开闸".
上海证券报周一报导称,证监会日前向基金管理公司及托管银行下发通知,将增设发起式基金审核通道,简化程序、优先审核;除行业交易所交易基金(ETF)外,基金公司通过发起式基金审核通道申请募集的基金原则上不超过1只.
上周三证监会公布证券投资基金运作管理办法的修改决定,为发起式基金的推出预留空间,允许基金公司的股东资金,固有资金及高层管理人员和基金经理等人员,以发起资金的形式认购新基金.
按照新规定,基金公司申请募集发起式基金时,使用发起资金认购新基金的金额不少于1,000万元人民币,且认购份额的持有期限不少于三年,基金公司风险准备金不允许认购发起式基金.同时,发起式基金将降低募集成立的门槛,募集规模不少于5,000万元、募集人数不少于200人,即可办理发起式基金合同生效备案程序.
证监会最新通知还强化发起式基金的退出机制,明确发起式基金合同生效三年后,若基金资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,同时不得通过召开持有人大会的方式延续.而且基金公司高管或者基金经理在锁定期内离职,也不能提前赎回发起份额.
报导引述业内专家称,增设发起式基金有利于强化基金的内在约束机制,促进基金公司股东、基金公司以及基金公司管理层与基金持有人利益一致,以更好体现持有人利益优先的原则,并促进基金投资行为长期化.而增设发起式基金审核通道,则表明了监管部门进一步放松对基金产品通导管制的态度,客观上也可以降低这类基金的募集成本.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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