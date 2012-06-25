〔中国基金〕发起式基金有望开闸,证监会将优先审核--报载

路透上海6月25日电---在中国证监会刚修改相关规定放行发起式基金后,证监会近日又下发通知,将对发起式基金优先审核.在国内作为创新举措的发起式基金近期有望"开闸".

上海证券报周一报导称,证监会日前向基金管理公司及托管银行下发通知,将增设发起式基金审核通道,简化程序、优先审核;除行业交易所交易基金(ETF)外,基金公司通过发起式基金审核通道申请募集的基金原则上不超过1只.

上周三证监会公布证券投资基金运作管理办法的修改决定,为发起式基金的推出预留空间,允许基金公司的股东资金,固有资金及高层管理人员和基金经理等人员,以发起资金的形式认购新基金.

按照新规定,基金公司申请募集发起式基金时,使用发起资金认购新基金的金额不少于1,000万元人民币,且认购份额的持有期限不少于三年,基金公司风险准备金不允许认购发起式基金.同时,发起式基金将降低募集成立的门槛,募集规模不少于5,000万元、募集人数不少于200人,即可办理发起式基金合同生效备案程序.

证监会最新通知还强化发起式基金的退出机制,明确发起式基金合同生效三年后,若基金资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,同时不得通过召开持有人大会的方式延续.而且基金公司高管或者基金经理在锁定期内离职,也不能提前赎回发起份额.

报导引述业内专家称,增设发起式基金有利于强化基金的内在约束机制,促进基金公司股东、基金公司以及基金公司管理层与基金持有人利益一致,以更好体现持有人利益优先的原则,并促进基金投资行为长期化.而增设发起式基金审核通道,则表明了监管部门进一步放松对基金产品通导管制的态度,客观上也可以降低这类基金的募集成本.(完)