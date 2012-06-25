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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 08:55 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月25日-7月2日

路透6月25日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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6/25 0600 德国 30亿欧元 12个月期Bubill债券

6/25 1250 法国 BTF债券

6/25 1530 美国 13周和26周期国库券

6/26 西班牙 三个月和六个月期国库券

6/26 英国 12.5亿英镑 票息0.125%,2029年到期的通膨保值公债

6/26 0130 日本 两年期公债

6/26 意大利 标售零息/BTPei债券

6/26 1530 美国 四周期和52周期国库券

6/26 1700 美国 两年期公债

6/27 意大利 2012年12月31日到期的六个月BOT债券

6/27 1700 美国 五年期债券

6/28 0120 日本 三个月期贴现国库券

6/28 意大利 中长期债券标售

6/28 1700 美国 七年期公债

6/29 英国 标售国库券

7/2 1530 美国 13周和26周期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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