〔美国金融〕前AIG和伯克希尔哈撒韦高管承认进行了欺诈性再保险交易

路透6月22日电---五名前美国国际集团(AIG.N)和伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)旗下Gen Re高管周五承认进行了一项欺诈性再保险交易.这是结束针对他们的数年之久的一桩刑事案的协议组成部分.

五名前高管均签署了暂缓起诉协议,意味着如果他们在一年内没有陷入麻烦,则受到的指控则将撤销.他们也同意支付10-25万美元罚款.

该协议使得这场自2006年5月以来就在法院审理的备受瞩目的案件结束.

在2008年,前Gen Re首席执行官Ronald Ferguson、前首席财务官Elizabeth Monrad、前高级副总裁Christopher Garand、前助理首席法律顾问Robert Graham,以及前美国国际集团副总裁Christian Milton被判定策划了一项再保险交易,虚增了美国国际集团的损失准备金.

作为协议的一部分,五名前高官同意承认"(这宗再保险)交易诸多方面具有欺诈性,"有迹象显示其可能会被不正确地入账,而他们本应采取行动予以阻止.

法院文件显示,政府表示,在决定达成协议时,已将再审成本以及相关事件发生在逾12年以前的事实纳入考量.(完)