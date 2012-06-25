〔美国金融〕前AIG和伯克希尔哈撒韦高管承认进行了欺诈性再保险交易

企业并购：梅铎旗下二十一世纪福克斯将要求欧盟批准Sky电视台收购案
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
路透6月22日电---五名前美国国际集团(AIG.N)和伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)旗下Gen Re高管周五承认进行了一项欺诈性再保险交易.这是结束针对他们的数年之久的一桩刑事案的协议组成部分.
五名前高管均签署了暂缓起诉协议,意味着如果他们在一年内没有陷入麻烦,则受到的指控则将撤销.他们也同意支付10-25万美元罚款.
该协议使得这场自2006年5月以来就在法院审理的备受瞩目的案件结束.
在2008年,前Gen Re首席执行官Ronald Ferguson、前首席财务官Elizabeth Monrad、前高级副总裁Christopher Garand、前助理首席法律顾问Robert Graham,以及前美国国际集团副总裁Christian Milton被判定策划了一项再保险交易,虚增了美国国际集团的损失准备金.
作为协议的一部分,五名前高官同意承认"(这宗再保险)交易诸多方面具有欺诈性,"有迹象显示其可能会被不正确地入账,而他们本应采取行动予以阻止.
法院文件显示,政府表示,在决定达成协议时,已将再审成本以及相关事件发生在逾12年以前的事实纳入考量.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
路透首尔3月2日 - 周四公布的数据显示，韩国1月经季节调整后工业生产较前月大幅增 长3.3%，远高于市场分析师预期 。 以下为1月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季 节调整。 1月 *12月 较上年同 较前月 较上年同期 较前月 期 工业生产 1.7 3.3 4.2 -0.5 制造业工厂出货 1.9 ~ 4.3 ~ 面向国内市场出货 0.6 ~ 6.1 ~ 面向出口市场出货 3.1 ~ 2.3 ~ 库存 -5.2 ~
路透东京3月2日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月25日止当 周外资扩大卖超日股。 外资2月25日止当周在日本股市卖超2,611亿日圆，前一周为卖超1,27 7亿日圆。 日本投资者最近一周转为卖超海外债券2,020亿日圆，前一周为买超4 77亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月25日 -261.1 +367.9 +976.7 2月12日-2月18日 -127.7r -141.2 +856.6 1月29日-2月 4日 -247.7r +244.2 -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月2