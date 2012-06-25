《中国重要政经日程》--6月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=============================近日重要政经日程==========================
6/27(三)
--全球经济变局下的中国西部战略国际论坛在西安举行.
6/28(四)
--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
*--北京北交所发起成立"中国PE二级市场发展联盟".
6/30(六)
--中国反垄断法实施细则研讨会在北京召开.
7/4(三)
--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.
7/6(五)
--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.
7/10(二)
--第三届中国小额信贷创新论坛在沈阳举行,至11日.
7/19(四)
--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.
8/20(一)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.
8/26(日)
--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 赵红梅
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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