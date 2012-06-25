《美国金融焦点》大型跨国企业未雨绸缪,提防欧元瓦解风险

* 提防欧元瓦解的准备工作难度颇高

* 美国企业紧握现金

* 大多数企业寻求外汇对冲

路透纽约6月22日电---欧洲债务危机爆发已有三年,尽管欧元走向终结的机率仍然不高,但是美国跨国企业已经在为一系列可能出现的不利局面做准备,其中最坏的结局是:欧元瓦解.

为大型美国企业对冲活动提供服务的咨询机构和银行表示,借助欧元疲弱的机会,这些大型企业在积极寻求降低对冲成本;其他企业则通过每天将资金转移到另外的金融中心,来降低在欧元区的风险敞口.

"几乎所有公司都有某种形式或结构的委员会,用来应对欧元区债务危机,"Corporate Treasurers政策和技术副主管Martin Donovan称.

"较大型的企业考虑这个问题已经有很长时间了.这的确不只是单纯的清理麻烦."Donovan称.

外汇对冲软件提供商Fireapps在上个月对800家企业作了一项调查,其中多数为美国企业.结果显示,88%的企业已经或者正在制订应对欧元垮台的计划.

医疗设备制造商Medtronic(MDT.N)表示,正将现金从多个国家积极转移至一个集中存款账户,从而实现风险最小化.

"我们不断在欧洲各国展开工作,确保应收账款都能收回来.这是正在进行的风险最小化的正常程序..."Medtronic发言人Amy von Walter表示.这家公司营收约有四分之一来自欧洲.

St. Jude MedicalSTJ.N则表示其现金集中系统已就绪,可以实现最低程度地持有欧元现金.St. Jude Medical营收有约25%来自于欧洲.

根据金融时报,百事可乐每天也都在归集欧元.百事可乐没有回复询电及电子邮件.

现金"归集"(sweeping)是在多国拥有银行账户的跨国企业所采取的常见策略.企业可以每晚将欧元区子公司的现金转移到一个稳定的金融中心.第二天再将资金回拨到各国(账户).

欧洲公司也采用了Medtronic和百事可乐这样的策略,每天归集欧元,以防隔夜发生货币贬值.

欧洲公司,如英国制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)和帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)表示,最近几个月一直都在每天收拢欧元.

快餐巨头麦当劳(McDonalds)(MCD.N)公布,正密切"监视"这些策略,不过尚未归集欧元.

其他美国公司已选择调整合约的计价货币,从欧元转为美元.

Fireapps总裁暨执行长Wolfgang Koester透露,比如,一家年营收250亿美元的美国电子零件分销商已通知其欧元区卖主,将以美元而非欧元来支付货款.

其他美国企业也选择将现金留在美国,那些拥有海外资金的公司正采用流动性高、期限极短的工具持有资金.

**对冲外汇曝险**

很多有欧元区生意的公司已对冲欧元下跌风险.欧元在过去三年累计下滑超过12%.

为公司对冲风险提供咨询的Fireapps公司总裁Koester表示,约97%的美国公司已吸取2008年的教训,采取了防范汇率动荡风险的措施."他们目前根本没有承担任何外汇曝险,"他说.

重型设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)称,已保护公司免受欧元下跌造成的损失.

"我们拥有均衡的全球外汇风险敞口,能限制和对冲我们的风险,"卡特彼勒公司首席发言人Jim Dugan指出.

位于新泽西州Whitehouse Station的美国制药大厂默克(MRK.N)已备好了一套防范欧元走软的积极对冲计划,不过该公司发言人Ron Rogers称,很难预测出汇率会对其利润产生怎样的影响.该公司在欧洲的营收约占总营收的30%.

Rogers称,"按2011年汇率计算,(今年)营收料将达到或接近于2011年的水准.2012年全年营收可能会受到外汇因素的不利影响."

随着欧元跌穿1.30-1.35美元这一区间,越来越多的美国企业寻求对冲,5月对冲交易量蹿升.

Bank of the West的高级企业顾问Chris Fernandes称,上月该行外汇对冲成交量创五到六年的最高位.

Fernandes称,"许多有欧元应付账款的客户今年年初预算中假定的欧元兑美元汇率为1.30美元,因此目前他们又(通过远期合约)锁定了(比之前对冲)低五到六美分的汇差."这对这些客户来说是一件好事.

然而,那些收入欧元的客户仅进行了部分对冲,因为他们寄望欧元将反弹,这将有助于提振获利.

"认为欧元将回升仅仅是人性使然,"Fernandes称,"这些客户正等着欧元反弹,这样他们就可以在较高的水准来对冲欧元应收账款."

Fernandes称,企业对冲者面临的主要问题是,如果欧元区分崩离析,他们的欧元对冲会受到怎样的影响.

"最终,双方都有义务执行合同,"Fernandes称,"购买了远期合约的客户仍有义务交付他们欠我们的美元,不管是三个月或六个月期.显而易见,我们也有义务交付欧元."(完)