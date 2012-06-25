〔中国房地产〕确保东部沿海落实地产调控政策和保障房用地供应--官员

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京6月25日电---中国国家土地督察机构官员近日强调,要确保东部沿海城市落实房地产调控政策,同时确保地方政府保障性住房用地供应.
"东部沿海城市是房地产调控的重中之重,确保中央房地产调控政策不打折扣落实,确保地方政府保障性住房用地不打折扣落地,是一项丝毫不能放松的任务,"新华社周日晚间报导引述国家土地督察上海局局长高向军称.
他并指出,东部沿海地区耕地后备资源十分贫乏,目前在推进产业结构调整和转移的过程中,用地压力并没有丝毫减轻.
包括住建部、央行和发改委等多部委近期多次喊话,称房地产调控要进一步巩固成果,同时要严格执行差别化住房信贷、税收政策和住房限购等措施.国内A股地产板块近来亦随之出现冲高回落态势.
中国房地产调控继续显效,5月房价连续第三个月同比下跌.但同时受政策放松预期和地方政府微调影响,房价上涨预期升温,带动销售显现回暖迹象.[ID:nSB1615512](完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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