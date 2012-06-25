《汇市简讯》美元/日圆仍延续上周五走势,欧元区忧虑略有消退

0022GMT * 美元/日圆最高见到80.57,这一过程中触发80.45-50上方的止损位 * 周五亦曾触及100日移动均线切入位80.43,该移动均线呈现上升趋势 * 亚洲市场早盘微升至80.63高位,突破5月2日所及高点80.61 * 随着该货币对进一步深入一目均衡云区,预计将升向81.50区域 * 今日云区参数为80.07-81.57,100日移动均线在80.47 * 上方在81.00之下存在阻力位,若突破可上看81.40-50 --编译 郑茵;审校 戴素萍