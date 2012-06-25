《汇市简讯》股市下跌促使美元/韩元回升至1,160上方

中国基金：工银瑞信管理的工银丰淳债基首募909亿，成首募规模最大基金
路透上海3月2日 - 据中国工银瑞信基金管理公司网站，其管理的工银瑞信丰淳半年定期开放债券型基金的首募规模达909.4亿元人民币，成为国内首募规模最大的基金。
0021GMT * 美元/韩圜升逾1160水准,因美股标准普尔500指数期货下跌0.4%,韩股下跌1.0% * 金融股似乎对大盘构成拖累 * 澳元/美元跌0.3%,美元/韩元涨至1,160.3 --编译 郑茵;审校 张涛
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路透上海3月2日 - 据中国工银瑞信基金管理公司网站，其管理的工银瑞信丰淳半年定期开放债券型基金的首募规模达909.4亿元人民币，成为国内首募规模最大的基金。
--中国地方基本养老金投资又有新进展：首批七个省份基本养老金委托投资运营的资金划拨正在陆续到位，并且接下来可能还会有更多省份加入。
路透3月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月1日(周三)走势纵览。