《汇市简讯》股市下跌促使美元/韩元回升至1,160上方

中国基金：工银瑞信管理的工银丰淳债基首募909亿，成首募规模最大基金

路透上海3月2日 - 据中国工银瑞信基金管理公司网站，其管理的工银瑞信丰淳半年定期开放债券型基金的首募规模达909.4亿元人民币，成为国内首募规模最大的基金。