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市场报道 | 2012年 6月 25日 星期一 08:44 BJT

《汇市简讯》股市下跌促使美元/韩元回升至1,160上方

0021GMT * 美元/韩圜升逾1160水准,因美股标准普尔500指数期货下跌0.4%,韩股下跌1.0% * 金融股似乎对大盘构成拖累 * 澳元/美元跌0.3%,美元/韩元涨至1,160.3 --编译 郑茵;审校 张涛

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