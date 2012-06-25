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货币新闻 | 2012年 6月 25日 星期一 09:03 BJT

〔韩国热股〕三星电子大跌4%至四个半月新低,多家券商调降获利预估

路透6月25日电---三星电子(005930.KS)股价周一盘初重挫多达4%至四个半月新低,此前多家券商调降该公司第二季获利预估,原因在于芯片市场持续不振.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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