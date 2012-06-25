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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 08:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初受欧洲疑虑拖累下跌,韩债持平

路透首尔6月25日电---韩元兑美元KRW=周一国内盘初下跌,追随国内股市的跌势,因市场依然担忧欧元区国家应对欧债危机的能力.

截止0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,160.4,上周五国内收报1,156.8.

韩国综合股价指数.KS11跌1.3%,报1,823.11.

9月三年期公债期货KTBc1微跌0.01点,报104.73.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,160.4 1,156.8

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4143/239 14.4117/233

韩国公债期货KTBc1* 104.73 104.74

韩国综合股价指数.KS11 1,822.83 1,847.39

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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