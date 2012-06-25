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市场报道 | 2012年 6月 25日 星期一 09:33 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比受限于57.32;等待财政部/央行举措公布

0112GMT * 美元/印度卢比在印度央行/财政部举措公布前料交投于纪录高位57.32的下方 * 财政部和央行将在今日稍后公布举措以支撑印度卢比 * 隔夜印度卢比NDF交投于57.48-57.66,上交易日在纽约市场收于57.43-57.48 --编译 郑茵;审校 戴素萍

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