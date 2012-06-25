穆斯林庆祝穆尔西当选埃及总统 西方国家表现谨慎

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月24日电(记者 Andrew Osborn)---埃及穆斯林教徒周日庆祝穆尔西(Mohamed Morsy)当选总统，而西方国家、海湾国家和以色列则作出谨慎反应，对穆尔西的政治路线保持警惕。
穆斯林兄弟会的穆尔西赢得埃及首次自由选举，外界广泛认为这是一个历史性事件，其影响超出了埃及国内。
"埃及并非只为自己选出总统，也是为阿拉伯世界和伊斯兰国家。"哈马斯发言人Fawzi Barhoum称，并希望穆尔西结束埃及与以色列在封锁上的合作。
尽管以色列一直努力试图削弱哈马斯，该国还是对穆尔西的当选和埃及"民主进程"表示尊重，同时敦促埃及新政府支持前领导人穆巴拉克的和平协议。
阿拉伯之春颠覆了突尼斯、利比亚、也门和埃及的政权，伊斯兰教徒认为穆尔西的胜利证明他们的"革命"仍在向前推进。
"穆尔西当选埃及总统是阿拉伯革命的胜利。"沙特国民政治权利协会的联合创始人Mohammed al-Qahtani在Twitter上写道。
美国对埃及总统选举结果表示欢迎，但明确表示希望穆尔西确保埃及的稳定，不要走极端路线。
白宫称，美国总统奥巴马周日致电穆尔西表示祝贺；也给失败的沙菲克打了电话，鼓励他继续活跃在埃及政坛。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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