〔香港新股〕中铝矿业国际拟大幅减少募资额至3-4亿美元--IFR

路透6月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，中铝矿业国际拟通过上市募集资金3亿至4亿美元，较之前的融资目标10亿美元大为缩减。

该公司目前打算减少发行股份至交易完成后总股本的10%，亦计划降低发行价格。

法巴(BNPP.PA)和摩根士丹利(MS.N)任中铝矿业国际交易的联席全球协调人，并与建银国际、中金、汇丰(HSBA.L)(0005.HK)和渣打(2888.HK)(STAN.L)一起担任联席主承销商。

中铝矿业国际由中国铝业公司分拆出来；中国最大的铝业公司--中国铝业公司是沪港两地上市的中国铝业(601600.SS)(2600.HK)的母公司。(完)

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