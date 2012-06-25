〔香港新股〕中铝矿业国际拟大幅减少募资额至3-4亿美元--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，中铝矿业国际拟通过上市募集资金3亿至4亿美元，较之前的融资目标10亿美元大为缩减。
该公司目前打算减少发行股份至交易完成后总股本的10%，亦计划降低发行价格。
法巴(BNPP.PA)和摩根士丹利(MS.N)任中铝矿业国际交易的联席全球协调人，并与建银国际、中金、汇丰(HSBA.L)(0005.HK)和渣打(2888.HK)(STAN.L)一起担任联席主承销商。
中铝矿业国际由中国铝业公司分拆出来；中国最大的铝业公司--中国铝业公司是沪港两地上市的中国铝业(601600.SS)(2600.HK)的母公司。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 林高丽; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)