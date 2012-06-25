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市场报道 | 2012年 6月 25日 星期一 09:09 BJT

《汇市简讯》美元/马币买需强劲,但受阻于坡元/马币卖盘

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* 美元/马币(林吉特)买需强劲,但受累于坡元/马币的获利了结

* 2.50存在强阻力,对马来西亚央行干预的担心推动坡元/马币最新跌至2.4930

* 美元/马币迄今仅报3.1900,一个月NDF较现汇上浮60个跳动点,前一日为上浮50个

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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