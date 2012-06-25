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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 09:12 BJT

《汇市简讯》美元/坡元有可能逼近1.2810

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* 美元/坡元有可能升逾1.2810阻力位

* 该货币对因风险厌恶情绪以及坡元/马币卖盘而获得良好买需

* MNI报导中国人民银行可能因经济疲弱而进一步调降存款准备金率,令美元/坡元买需加大

* 美元/坡元最新报1.2796-1.2800

--编译 郑茵;审校 龚芳

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