〔香港新股〕永达汽车拟重启上市,融资规模减半至2亿美元--IFR

路透香港6月25日电---据汤森路透旗下IFR报导, 5月搁置上市的中国永达汽车服务也计划以较小融资目标重返市场。该公司将缩减原定目标的一半，拟募集2亿美元。

永达上次按每股7.60至10.80港元发售3.12亿股，该参考价区间意味着8.1倍至11.5倍的2012年市盈率。

汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为全球联席协调人，并与交银国际一同出任簿记管理人。(完)