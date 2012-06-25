《外汇专栏》美元/日圆维持在上升轨道,因日圆走软因素仍存

企业并购：梅铎旗下二十一世纪福克斯将要求欧盟批准Sky电视台收购案
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 石冠兰/程琳
路透伦敦6月22日电---那些错过做多美元/日圆JPY=的交易商或许考虑逢低吸纳,因日圆走软的推动因素仍然存在.
回调至79.80-90区域将看到(目前为79.92处)55日移动均线附近的技术买盘,有传言称日本进口商在79.50-70日圆区间有美元买需,为美元进一步上扬提供支撑.
技术图表显示,该货币对或走向81.57,为美元/日圆一目均衡云区日线上限.
美元多头亦将密切关注收在80.55日圆上方的多头信号,后者为一目均衡周线目前上限水位.
仅三周前,美元兑日圆还处于三个半月低位77.65,传言认为日本当局将干预汇市控制日圆升势,但全球经济疲弱信号频现,投资者涌向避险品种美元,将美元推升至80日圆上方.
上周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策决议,亦可能进一步使得日圆兑美元走低.
美联储扩大"扭转操作"2,670亿美元,卖短债买长债以压低长期利率.该计划原定于本月结束,现将延长至年底.[ID:nSB1626946]
美联储选择了这种温和的货币宽松举措,而不是彻底的第三轮量化宽松,让美元,尤其是美元兑日圆,受到一些支撑.
鉴于日本利率常年处于超低水准,投资者对美国货币政策变化非常敏感,从中判断美元是不是适当的投资目标.
日本方面的变化也同样如此.
6月12日,国际货币基金组织(IMF)敦促日本通过提高消费税法案,以帮助降低政府债务.随后,日本执政党与在野党原则上同意于周二投票表决该议题,并延长议会会期至9月8日,以有时间批准这项立法.
财政紧缩要伴以货币宽松,IMF已经表示日本央行可能进一步放宽政策,增购资产.
美联储政策上按兵不动,与日本央行可能进一步放宽政策的可能,是最近美元兑日圆上涨的背后原因.
日本议会周二的表决结果将在很大程度上决定美元/日圆走势.若首相野田佳彦会坚持提高消费税的计划,做多美元兑日圆的理由就依然强烈.(完)
--译文审校 田建华
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
路透首尔3月2日 - 周四公布的数据显示，韩国1月经季节调整后工业生产较前月大幅增 长3.3%，远高于市场分析师预期 。 以下为1月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季 节调整。 1月 *12月 较上年同 较前月 较上年同期 较前月 期 工业生产 1.7 3.3 4.2 -0.5 制造业工厂出货 1.9 ~ 4.3 ~ 面向国内市场出货 0.6 ~ 6.1 ~ 面向出口市场出货 3.1 ~ 2.3 ~ 库存 -5.2 ~
路透东京3月2日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月25日止当 周外资扩大卖超日股。 外资2月25日止当周在日本股市卖超2,611亿日圆，前一周为卖超1,27 7亿日圆。 日本投资者最近一周转为卖超海外债券2,020亿日圆，前一周为买超4 77亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月25日 -261.1 +367.9 +976.7 2月12日-2月18日 -127.7r -141.2 +856.6 1月29日-2月 4日 -247.7r +244.2 -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月2