《外汇专栏》美元/日圆维持在上升轨道,因日圆走软因素仍存

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 石冠兰/程琳

路透伦敦6月22日电---那些错过做多美元/日圆JPY=的交易商或许考虑逢低吸纳,因日圆走软的推动因素仍然存在.

回调至79.80-90区域将看到(目前为79.92处)55日移动均线附近的技术买盘,有传言称日本进口商在79.50-70日圆区间有美元买需,为美元进一步上扬提供支撑.

技术图表显示,该货币对或走向81.57,为美元/日圆一目均衡云区日线上限.

美元多头亦将密切关注收在80.55日圆上方的多头信号,后者为一目均衡周线目前上限水位.

仅三周前,美元兑日圆还处于三个半月低位77.65,传言认为日本当局将干预汇市控制日圆升势,但全球经济疲弱信号频现,投资者涌向避险品种美元,将美元推升至80日圆上方.

上周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策决议,亦可能进一步使得日圆兑美元走低.

美联储扩大"扭转操作"2,670亿美元,卖短债买长债以压低长期利率.该计划原定于本月结束,现将延长至年底.[ID:nSB1626946]

美联储选择了这种温和的货币宽松举措,而不是彻底的第三轮量化宽松,让美元,尤其是美元兑日圆,受到一些支撑.

鉴于日本利率常年处于超低水准,投资者对美国货币政策变化非常敏感,从中判断美元是不是适当的投资目标.

日本方面的变化也同样如此.

6月12日,国际货币基金组织(IMF)敦促日本通过提高消费税法案,以帮助降低政府债务.随后,日本执政党与在野党原则上同意于周二投票表决该议题,并延长议会会期至9月8日,以有时间批准这项立法.

财政紧缩要伴以货币宽松,IMF已经表示日本央行可能进一步放宽政策,增购资产.

美联储政策上按兵不动,与日本央行可能进一步放宽政策的可能,是最近美元兑日圆上涨的背后原因.

日本议会周二的表决结果将在很大程度上决定美元/日圆走势.若首相野田佳彦会坚持提高消费税的计划,做多美元兑日圆的理由就依然强烈.(完)