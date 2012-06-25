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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 09:25 BJT

〔离岸人民币〕中国建行完成10亿元"点心债"发行,两年和三年期各半--IFR

路透6月25日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)完成了一笔10亿元人民币（1.59亿美元）双档债券发行，包括5亿元人民币、利率3.08%的两年期部分和5亿元人民币、利率3.25%的三年期部分。

交通银行(3328.HK)(601328.SS)、建银国际、中信证券国际、瑞士信贷、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)共同牵头本案。

新交易已用尽国家发改委在2011年底给中国建设银行的点心债发行配额。国家发改委当时批准10家国内银行赴港发行总规模为250亿元人民币的人民币债券。(完)

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--整理 林高丽; 审校 乔艳红

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