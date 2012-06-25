〔离岸人民币〕中国建行完成10亿元"点心债"发行,两年和三年期各半--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月25日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)完成了一笔10亿元人民币（1.59亿美元）双档债券发行，包括5亿元人民币、利率3.08%的两年期部分和5亿元人民币、利率3.25%的三年期部分。
交通银行(3328.HK)(601328.SS)、建银国际、中信证券国际、瑞士信贷、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)共同牵头本案。
新交易已用尽国家发改委在2011年底给中国建设银行的点心债发行配额。国家发改委当时批准10家国内银行赴港发行总规模为250亿元人民币的人民币债券。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 林高丽; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)