《汇市简讯》大宗商品价格疲弱将进一步拖累澳元/日圆

0106GMT * 日本券商卖出澳元的传言可能影响到澳元/日圆 * 突破81.52未果引来卖盘,该水准为3-6月跌势的50%费波纳奇回档位 * 中国股市,大宗商品和金价疲弱等因素将拖累澳元 --编译 郑茵;审校 张若琪