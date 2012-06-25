《中国基金发行日程表》--6月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 易方达量化 易 方 达 建设银行 招商银行、兴业证券等 6/25-7/20 衍伸股票基金 汇添富季季红 汇 添 富 建设银行 农业银行、渤海证券等 6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额) 定期开放债券基金 南方润元纯债 南方基金 建设银行 交通银行、宏源证券等 6/18-7/18 债基金 财通多策略稳健 财通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 6/11-7/11 增长债券基金 长盛同鑫二号 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 6/11-7/6 (有效认购总金额拟不超过50亿元人民币,不包括募集期利息) 保本混合基金 富国高新技术 富国基金 工商银行 建设银行、海通证券等 6/4-6/25 产业股票基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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