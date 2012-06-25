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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 10:22 BJT

《中国基金发行日程表》--6月25日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

  易方达量化       易 方 达      建设银行     招商银行、兴业证券等     6/25-7/20
  衍伸股票基金

  汇添富季季红     汇 添 富      建设银行     农业银行、渤海证券等     6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额)
  定期开放债券基金

  南方润元纯债     南方基金      建设银行     交通银行、宏源证券等     6/18-7/18
  债基金 

  财通多策略稳健   财通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     6/11-7/11   
  增长债券基金

  长盛同鑫二号     长盛基金      中国银行     工商银行、中信建投等     6/11-7/6 (有效认购总金额拟不超过50亿元人民币,不包括募集期利息)
  保本混合基金

  富国高新技术     富国基金      工商银行     建设银行、海通证券等     6/4-6/25
  产业股票基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 冉莹; 审校 张喜良

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