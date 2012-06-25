〔离岸人民币〕Veolia Environmenta 5亿元五年期点心债收益率4.7%--IFR

路透6月25日电---据汤森路透旗下IFR报导,全球领先的环境服务运营商Veolia Environmental Services(VIE.PA)VE.N在周四欧洲时段为5亿元人民币（7,860万美元）五年期债券定价，票息4.5%，发行价99.117，折合收益率4.7%。

该公司首次在香港市场发行境外人民币债券，定价处于最终参考利率区间4.7%-4.75%的低端。最初参考利率为4.75%。

这是信用评级为BBB、亚洲以外公司发行期限最长的一次债券。事实上，最近一笔跨国公司进行的点心债交易已是在3月，由评级为Ba1／BB+／BB+的福特汽车(F.N)推出，当时发行了10亿元人民币、利率4.875%的三年期债券。该债券在二级市场报4.807%。

苏格兰皇家银行(RBS.L)的Alan Roch称，“此案对其他跨国公司有示范作用，尽管全球市场持续波动，离岸人民币市场却仍然可行。”

虽然认购倍数逾两倍，但发行方选择以价为先,浅尝首次点心产品。该交易在亚洲时段宣布，并进入欧洲时段以获得欧洲方面最多的兴趣。最终，该交易的25%受到欧洲投资者青睐，其余则为亚洲投资者包揽。欧洲投资者喜欢他们熟悉的名字和中国人民币提供的多元化因素，而亚洲投资者偏爱认购与中国和香港信用产品不同的资产，因亚洲信用产品已占到其投资组合的绝大部分。

该交易受法国法律约束，债券并将在巴黎证交所挂牌。这是以人民币计价的债券首次在巴黎证交所挂牌。

Veolia以五年期交易的不寻常方式初登场，不像跨国公司大多数境外人民币交易都是三年期限。由于Veolia计划将筹得款项用于在中国的运营事宜，该公司抓紧机会进入了较长年期的融资市场。

假设以货币互换中间价计算，本案利率相当于较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约267个基点。

发行人的信用评级穆迪／标普分别定为Baa1／BBB+。结算日在6月28日。到期日为2017年6月28日。苏格兰皇家银行为独家账簿管理人。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)