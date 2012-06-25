〔加拿大经济〕5月CPI按年增速为10年6月以来最慢,冲淡央行加息基础

路透渥太华6月22日电---加拿大5月消费者物价指数(CPI)较上年同期增幅为1.2%,放缓幅度大于预期,部分因素为燃料价格较低.这使得加拿大央行更有理由不会在短期内升息.

根据加拿大统计局周五公布的数据,5月消费者物价指数(CPI)同比增幅低于4月的2%,降至2010年6月以来最慢,且低于路透分析师的1.5%预估中值.汽油价格较上年同期下跌,也是将近两年来首度出现.[ID:nSB1627652]

不过倍受关注的核心CPI增幅仍接近于央行的2%目标,从上月的2.1%降至1.8%.

加拿大统计局称,仅扣除能源的话,CPI指数按年上升1.7%,4月时为2.1%.

加拿大央行是全球发达国家中唯一还在谈论升息的央行.加国央行总裁卡尼周四再次暗示其仍在考虑升息.不过分析师说,加息的理由已经减弱许多.

"央行眼前要处理的事,有很多比通胀还要严重,我想现阶段通胀并非每个人的当务之急."BMO Capital Markets副首席分析师Doug Porter说.

"所以我认为这个数据对央行影响不大,不过至少它能强调出央行不必急着收紧政策."

卡尼在周四的演讲中,坚持央行仍在考虑升息.[ID:nSB1626696]

不过许多分析师怀疑,其可能操之过急,现在正值欧洲危机威胁到全球成长,而且加拿大周四起实施新措施遏制庞大的家庭借贷,料可取代收紧货币政策.

5月底时的路透调查显示,分析师认为央行将在2013年第一季恢复升息.但相反的是,市场走势反映出今年稍晚将降息.

不过分析师排除任何降息之类的刺激举措,除非欧洲出现大震荡.加国通胀可能在6月回升,因为去年6月时物价大降,核心通胀料仍保持粘性.

"降息不是央行目前讨论的内容,"道明证券首席加拿大宏观经济分析师David Tulk说.(完)