〔加拿大经济〕5月CPI按年增速为10年6月以来最慢,冲淡央行加息基础

企业并购：梅铎旗下二十一世纪福克斯将要求欧盟批准Sky电视台收购案
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
路透渥太华6月22日电---加拿大5月消费者物价指数(CPI)较上年同期增幅为1.2%,放缓幅度大于预期,部分因素为燃料价格较低.这使得加拿大央行更有理由不会在短期内升息.
根据加拿大统计局周五公布的数据,5月消费者物价指数(CPI)同比增幅低于4月的2%,降至2010年6月以来最慢,且低于路透分析师的1.5%预估中值.汽油价格较上年同期下跌,也是将近两年来首度出现.[ID:nSB1627652]
不过倍受关注的核心CPI增幅仍接近于央行的2%目标,从上月的2.1%降至1.8%.
加拿大统计局称,仅扣除能源的话,CPI指数按年上升1.7%,4月时为2.1%.
加拿大央行是全球发达国家中唯一还在谈论升息的央行.加国央行总裁卡尼周四再次暗示其仍在考虑升息.不过分析师说,加息的理由已经减弱许多.
"央行眼前要处理的事,有很多比通胀还要严重,我想现阶段通胀并非每个人的当务之急."BMO Capital Markets副首席分析师Doug Porter说.
"所以我认为这个数据对央行影响不大,不过至少它能强调出央行不必急着收紧政策."
卡尼在周四的演讲中,坚持央行仍在考虑升息.[ID:nSB1626696]
不过许多分析师怀疑,其可能操之过急,现在正值欧洲危机威胁到全球成长,而且加拿大周四起实施新措施遏制庞大的家庭借贷,料可取代收紧货币政策.
5月底时的路透调查显示,分析师认为央行将在2013年第一季恢复升息.但相反的是,市场走势反映出今年稍晚将降息.
不过分析师排除任何降息之类的刺激举措,除非欧洲出现大震荡.加国通胀可能在6月回升,因为去年6月时物价大降,核心通胀料仍保持粘性.
"降息不是央行目前讨论的内容,"道明证券首席加拿大宏观经济分析师David Tulk说.(完)
--编译 李婷仪;审校 田建华
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
路透首尔3月2日 - 周四公布的数据显示，韩国1月经季节调整后工业生产较前月大幅增 长3.3%，远高于市场分析师预期 。 以下为1月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季 节调整。 1月 *12月 较上年同 较前月 较上年同期 较前月 期 工业生产 1.7 3.3 4.2 -0.5 制造业工厂出货 1.9 ~ 4.3 ~ 面向国内市场出货 0.6 ~ 6.1 ~ 面向出口市场出货 3.1 ~ 2.3 ~ 库存 -5.2 ~
路透东京3月2日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月25日止当 周外资扩大卖超日股。 外资2月25日止当周在日本股市卖超2,611亿日圆，前一周为卖超1,27 7亿日圆。 日本投资者最近一周转为卖超海外债券2,020亿日圆，前一周为买超4 77亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月25日 -261.1 +367.9 +976.7 2月12日-2月18日 -127.7r -141.2 +856.6 1月29日-2月 4日 -247.7r +244.2 -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月2