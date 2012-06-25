〔新债招标〕中国农发行七年固息债利率略高于二级市场,受资金困局干扰(更新版)

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* 农发行七年债利率3.87%,略高于二级市场

* 首场投标倍数1.41倍,创该行同期新债招标年内最低

* 银行间流动性明显抽紧,制约投标热情

路透上海6月25日电---中国农业发展银行周一上午招标的七年期固息金融债,中标利率略高于二级市场.6月是传统的资金需求旺季,银行间流动性明显抽紧,并带动现券收益率上行.而本期债缴款日正值月末,制约机构投标热情,也令中标利率较二级市场进一步走升.

分析人士表示,进入月末最后一周,资金筹措难度很大.此前市场寄希望于央行能通过逆回购施以援手,但早间公开市场一级交易商暂仅申报28天和91天期正回购需求,不免令投资者有些失落.资金面的窘境也困扰着现券市场,并助推本期新债利率略高于二级市场.

业内人士透露,农发行稍早招标的七年期固息债中标利率3.87%,首场投标倍数1.41倍,创出该行今年来七年期新债首场认购倍数最低.农发行曾于2、3月发行两期七年期固息债,投标倍数分别为1.64倍、1.74倍.

"(中标利率)要比二级的高一点,(二级市场同期品种收益率)早上大概3.84%/3.82%."华南一银行交易员称.

资金充裕的机构对本期债的配置相对积极.华北一银行交易员认为,该债交易价值亦可观.度过月末时点性资金紧缺后,流动性困局有望缓解.加之市场间对7月调降存款准备金率的预期渐浓,若政策如期兑现,该期债仍具有较好的交易价值.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一多走升,唯七天期品种略降但仍处高位.年中考核时点接近,场内流动性仍不乐观,尤其肯出跨半年资金的机构寥寥,机构多拭目以待本周央行在公开市场是否会予以支持.[ID:nSB1629456]

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍仅申报28天和91天期两种正回购需求.[CN/MMTCN]

二级市场上,剩余期限约6.68年的农发行固息债120401券最新双边报价CN120401=CFXM在3.86%/3.80%,持平于上一个交易日报价;中债登固息金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.8482%.

该期债为农发行2012年第11期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为6月28日,6月26日-6月28日为分销期,7月4日上市交易.(完)