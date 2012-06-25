〔新债招标〕中国农发行七年固息债利率略高于二级市场,受资金困局干扰(更新版)

企业并购：梅铎旗下二十一世纪福克斯将要求欧盟批准Sky电视台收购案
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
(新增内容和交易员评论)
* 农发行七年债利率3.87%,略高于二级市场
* 首场投标倍数1.41倍,创该行同期新债招标年内最低
* 银行间流动性明显抽紧,制约投标热情
路透上海6月25日电---中国农业发展银行周一上午招标的七年期固息金融债,中标利率略高于二级市场.6月是传统的资金需求旺季,银行间流动性明显抽紧,并带动现券收益率上行.而本期债缴款日正值月末,制约机构投标热情,也令中标利率较二级市场进一步走升.
分析人士表示,进入月末最后一周,资金筹措难度很大.此前市场寄希望于央行能通过逆回购施以援手,但早间公开市场一级交易商暂仅申报28天和91天期正回购需求,不免令投资者有些失落.资金面的窘境也困扰着现券市场,并助推本期新债利率略高于二级市场.
业内人士透露,农发行稍早招标的七年期固息债中标利率3.87%,首场投标倍数1.41倍,创出该行今年来七年期新债首场认购倍数最低.农发行曾于2、3月发行两期七年期固息债,投标倍数分别为1.64倍、1.74倍.
"(中标利率)要比二级的高一点,(二级市场同期品种收益率)早上大概3.84%/3.82%."华南一银行交易员称.
资金充裕的机构对本期债的配置相对积极.华北一银行交易员认为,该债交易价值亦可观.度过月末时点性资金紧缺后,流动性困局有望缓解.加之市场间对7月调降存款准备金率的预期渐浓,若政策如期兑现,该期债仍具有较好的交易价值.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一多走升,唯七天期品种略降但仍处高位.年中考核时点接近,场内流动性仍不乐观,尤其肯出跨半年资金的机构寥寥,机构多拭目以待本周央行在公开市场是否会予以支持.[ID:nSB1629456]
业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍仅申报28天和91天期两种正回购需求.[CN/MMTCN]
二级市场上,剩余期限约6.68年的农发行固息债120401券最新双边报价CN120401=CFXM在3.86%/3.80%,持平于上一个交易日报价;中债登固息金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.8482%.
该期债为农发行2012年第11期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.
该期债缴款日和起息日为6月28日,6月26日-6月28日为分销期,7月4日上市交易.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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