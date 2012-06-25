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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 09:39 BJT

《汇市简讯》人民币中间价大跌,推动美元兑除日圆外亚币升至日高

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* 美元/人民币中间价大幅上涨至6.3230,上周四报6.3040

* 美元兑除日圆以外亚洲货币升至当日新高

* 中间价包括了周四晚间之后的大幅变动,周五中国本地市场因假日休市

* 股市疲弱是今日早盘走势的主要推动因素,因投资者在欧盟峰会之前削减仓位

--编译 郑茵;审校 龚芳

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