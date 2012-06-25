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货币新闻 | 2012年 6月 25日 星期一 10:06 BJT

〔韩国个股〕三星电子预计7月Galaxy S III销量或超1,000万部

路透首尔6月25日电---世界最大的智能手机生产商--韩国三星电子(005930.KS)电信业务主管JK Shin周一表示,预计7月期间最新Galaxy S III智能手机销量将超过1,000万部.

三星于5月29日在欧洲市场推出Galaxy S III,目前正在全球范围内扩大发售.Galaxy S III为苹果(AAPL.O)iPhone的最强竞争对手.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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