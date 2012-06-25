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货币新闻 | 2012年 6月 25日 星期一 10:47 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶上涨逾3%,自上日创下两年半低点回升

路透东京6月25日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶早盘一度上涨多达3.7%,自上个交易日触及的两年半低点回升.

0155GMT,指标11月期胶<0#JRU:>涨3.3%,至每公斤239.3日圆.稍早一度升至240.2日圆.(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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