欧洲经济指标预测--6月25日-7月2日****

企业并购：梅铎旗下二十一世纪福克斯将要求欧盟批准Sky电视台收购案
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
路透6月25日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月25日(一)
无重要经济数据公布.
6月26日(二)
0600 德国GfK消费者信心指数 7月 5.6 5.7
0645 法国消费者信心 6月 89 90
0800 意大利零售销售(较前月) 4月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.7%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 5月 赤字29 盈余232.4
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 净借入142.5 净盈余188.1
0900 意大利薪资(较前月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.4%
6月27日(三)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 持平 -0.2%
(较上年同期) +1.8% +1.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.7% -0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
0800 意大利企业信心 6月 85.5 86.2
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 10 21
6月28日(四)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) -0.7% -0.7%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 6月 0.5 0
未经季节调整的失业人口(万人) 280 290
经季节调整的失业率 6.7% 6.7%
经季节调整的失业人口(万人) -- 287.2
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 赤字90 赤字84.5
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -0.1% -0.1%
0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 +0.1% 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.4% +3.5%
0900 欧元区企业景气指数 6月 负0.89 负0.77
欧元区经济景气指数 89.5 90.6
欧元区工业景气指数 负12.0 负11.3
欧元区服务业景气指数 负6.0 负4.9
欧元区消费者景气指数 负19.6 负19.3
消费者通胀预期指数 -- 22.6
6月28-29日
2301 英国GFK消费者信心指数 6月 负29 负29
6月29日(五)
0530 法国GDP(较上季) 第一季修正值 -- 持平
0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 持平 +0.6%
(较上年同期) +1.0% -3.8%
0645 法国消费者支出(较前月) 5月 持平 +0.6%
0645 法国PPI(较前月) 5月 -0.5% 持平
0700 瑞士KOF领先指标 6月 0.85 0.81
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 5月 -- +2.7%
M3货供额 +2.3% +2.5%
民间贷款 +0.1% +0.3%
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 6月 +2.4% +2.4%
--------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月2日(一)
0715 瑞士零售销售 5月 -- +0.1%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 -- 45.4
0743 意大利Markit制造业PMI 6月 -- 44.8
0748 法国Markit制造业PMI 6月 -- 45.3
0753 德国制造业PMI 6月 -- 44.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 -- 44.8
0800 意大利失业率 5月 -- 10.2%
0828 英国CIPS制造业PMI 6月 -- 45.9
0900 欧元区失业率 5月 -- 11.0%
7月2-6日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.5%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.1%(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
路透首尔3月2日 - 周四公布的数据显示，韩国1月经季节调整后工业生产较前月大幅增 长3.3%，远高于市场分析师预期 。 以下为1月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季 节调整。 1月 *12月 较上年同 较前月 较上年同期 较前月 期 工业生产 1.7 3.3 4.2 -0.5 制造业工厂出货 1.9 ~ 4.3 ~ 面向国内市场出货 0.6 ~ 6.1 ~ 面向出口市场出货 3.1 ~ 2.3 ~ 库存 -5.2 ~
路透东京3月2日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月25日止当 周外资扩大卖超日股。 外资2月25日止当周在日本股市卖超2,611亿日圆，前一周为卖超1,27 7亿日圆。 日本投资者最近一周转为卖超海外债券2,020亿日圆，前一周为买超4 77亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月25日 -261.1 +367.9 +976.7 2月12日-2月18日 -127.7r -141.2 +856.6 1月29日-2月 4日 -247.7r +244.2 -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月2