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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 10:10 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走软,因亚洲股市下跌挫伤对商品货币的偏好

路透悉尼/惠灵顿6月25日电---澳元和新西兰元周一走软,进一步从上周所及七周高位回落,因为亚洲股市下跌挫伤了对大宗商品货币的偏好.

澳元兑美元AUD=D4报1.0025美元,盘中曾测试1.0010/20区域的支撑位.上周五纽约尾盘报约1.0062美元.

澳元兑日圆升穿81.54(即3-6月跌势间50%的回档位)未果后,交易商称,据传有来自日本券商的卖盘.

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