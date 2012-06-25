《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆仍走低,下档可能受限?

企业并购：梅铎旗下二十一世纪福克斯将要求欧盟批准Sky电视台收购案
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
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* 日圆货币对中的多数商业基金操作已经减少
* 在商业基金缺席情况下,投机操作占据主导,美元/日圆以及交叉汇率向下测试
* 美元/日圆跌至80.25/30,欧元/日圆跌至100.60左右
* 目前水准直至80.00,料仍有美元/日圆的强劲买盘
* 100日移动均线呈下降趋势,今日在80.47水准,有可能成为关键水准
* 美元/日圆一目均衡云区底部在80.07
* 欧元/日圆在一目均衡转换线之前的100.34存在支撑
--编译 郑茵;审校 吴云凌
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路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
路透首尔3月2日 - 周四公布的数据显示，韩国1月经季节调整后工业生产较前月大幅增 长3.3%，远高于市场分析师预期 。 以下为1月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季 节调整。 1月 *12月 较上年同 较前月 较上年同期 较前月 期 工业生产 1.7 3.3 4.2 -0.5 制造业工厂出货 1.9 ~ 4.3 ~ 面向国内市场出货 0.6 ~ 6.1 ~ 面向出口市场出货 3.1 ~ 2.3 ~ 库存 -5.2 ~
路透东京3月2日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月25日止当 周外资扩大卖超日股。 外资2月25日止当周在日本股市卖超2,611亿日圆，前一周为卖超1,27 7亿日圆。 日本投资者最近一周转为卖超海外债券2,020亿日圆，前一周为买超4 77亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月25日 -261.1 +367.9 +976.7 2月12日-2月18日 -127.7r -141.2 +856.6 1月29日-2月 4日 -247.7r +244.2 -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月2