版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 25日 星期一 10:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆仍走低,下档可能受限?

0151GMT

* 日圆货币对中的多数商业基金操作已经减少

* 在商业基金缺席情况下,投机操作占据主导,美元/日圆以及交叉汇率向下测试

* 美元/日圆跌至80.25/30,欧元/日圆跌至100.60左右

* 目前水准直至80.00,料仍有美元/日圆的强劲买盘

* 100日移动均线呈下降趋势,今日在80.47水准,有可能成为关键水准

* 美元/日圆一目均衡云区底部在80.07

* 欧元/日圆在一目均衡转换线之前的100.34存在支撑

--编译 郑茵;审校 吴云凌

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐