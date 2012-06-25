〔加拿大个股〕RIM考虑一分为二,把手机和信息网络业务分开--报导

路透伦敦6月24日电---英国星期日泰晤士报报导称,黑莓手机制造商Research in MotionRIM.TO当前考虑将业务一分为二,把处于困境的手机制造业务与信息网络服务业务分开.

RIM上个月聘请摩根士丹利(JPM.N)和RBC Capital (RY.TO)研究其战略方案.未援引消息源的报导称,该公司可能将手机部门分拆成独立的上市公司或出售掉.

这篇报导还称,可能的买家包括亚马逊(AMZN.O)和Facebook

(FB.O).另外RIM的信息网络服务业务也可能出售,或向苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)等对手开放从而产生营收.

报导还称,另一方案是不分拆公司,但向微软(MSFT.O)这样的大型科技公司出售一部分股权.

RIM在声明中称,仍认为提升股东价值的最好方法是执行其重整计划.(完)