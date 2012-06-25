〔中国新债〕国电集团周二将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海6月25日电---中国国电集团公司周一公告称,将于周二(26日)在银行间债市簿记建档 发行50亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天). 本次为国电集团2012年度第二期超短融,此前曾于4月份发行过50亿元超短融,期限九个月. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 国电集团 300 50 9 6/26簿记建档 上海银行 AAA 6/27 6/28 兴业银行 ============================================================================================= 国电集团为中国五大发电集团之一,旗下有上市公司国电电力( 600795.SS ).(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 刘昕; 审校 乔艳红