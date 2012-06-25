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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 10:14 BJT

〔中国新债〕国电集团周二将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海6月25日电---中国国电集团公司周一公告称,将于周二(26日)在银行间债市簿记建档
发行50亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天).

  本次为国电集团2012年度第二期超短融,此前曾于4月份发行过50亿元超短融,期限九个月.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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  国电集团     300        50      9   6/26簿记建档   上海银行    AAA        6/27        6/28
                                                     兴业银行
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  国电集团为中国五大发电集团之一,旗下有上市公司国电电力(600795.SS).(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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