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货币新闻 | 2012年 6月 25日 星期一 10:39 BJT

〔韩国个股〕三星电子称第二季手机获利料强于第一季

路透首尔6月25日电---韩国三星电子(005930.KS)预计,第二季手机部门业绩料强于第一季,尽管外界担心该公司可能将受到最新旗舰款智能手机供应吃紧的压力,以及全球经济疲弱的影响.

"整体市场情况仍充满挑战,因为欧债危机和零件供应吃紧...但是我们的第二季获利将优于第一季,"三星移动部主管JK Shin对记者表示.(完)

--编译 李婷仪;审校 丁琦

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