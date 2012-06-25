〔路透基点〕台湾亿光电子60亿台币首次联贷案更多细节出炉--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月25日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,台湾亿光电子(2393.TW)五年期60亿台币(2.01亿美元)首次联贷案的更多细节出炉.
台湾银行担任统筹主办行,这笔无担保贷款分为两部分:A部分为40亿台币分期偿还的定期贷款,B部分为20亿台币的循环贷款.
贷款A部分按七期每半年等额偿还,平均期限为3.5年;B部分额度将从第36个月起减少,分五期每半年等额降低.
若贷款A部分动用不足60%或B部分动用不到40%,将有一笔10个基点承诺费.
财务约束条款包括:2012年最低流动比率90%,之后最低100%;债务对有形资产净值比率最高为110%;利息覆盖比率最低5倍;有形资产净值最低140亿台币.
回覆期限7月27日.
先前报导,利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点,税前利率最低为1.5%.
银行受邀以两个层级参贷.承贷6亿台币或以上的银行将得到8个基点的先付费用,承贷4.2-5.99亿台币的得到5个基点费用.
资金将用于营运资金和亿光的可转债再融资.
台湾上市公司亿光电子生产发光二极管(LED)、数码显示器、光耦合器和红外线部件.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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