德罗巴驾临中超,欲比肩贝克汉姆对美国足球贡献

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月23日电---科特迪瓦(象牙海岸)前锋德罗巴周六表示，希望自己能给中超联赛带来类似贝克汉姆对美国职业足球大联盟一样的影响。
德罗巴稍早从欧冠冠军球队切尔西转会上海申花，他将与前切尔西队友阿内尔卡再度联手。
德罗巴表示非常希望帮助推动中国足球的发展。“我喜欢去学习和见识不同的文化，”德罗巴对记者们说。“对我而言，这是非常好的体验。”
“这是个挑战。现在人们说，中国足球水平不怎么样。我拿贝克汉姆作参照也许有些自大，但当时他转会去美国大联盟的时候，人们也很不看好他。而他对大联盟的贡献和形象推广作出了难以估量的贡献，这也是我为什么来中国的原因……我希望给中国足球做些贡献。希望帮助他们成长提高。”（完）
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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