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财经报道 | 2012年 6月 25日 星期一 10:41 BJT

《汇市简讯》人民币现汇延续跌势;NDF走势滞后

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* 人民币中间价为本月第二低点,较前一交易日下跌将近200个跳动点

* 企业的美元需求盖过套利操作,推动美元/人民币上涨

* 人民币中间价与本地市场现汇价差扩大至0.9%,央行规定的波动区间不能超过1%

* 离岸市场现汇和NDF汇价落后于本地市场现汇走势

--编译 郑茵;审校 张涛

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