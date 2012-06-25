《汇市简讯》人民币现汇延续跌势;NDF走势滞后

韩国数据：2月出口创五年来最大增幅，显示全球需求改善
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
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* 人民币中间价为本月第二低点,较前一交易日下跌将近200个跳动点
* 企业的美元需求盖过套利操作,推动美元/人民币上涨
* 人民币中间价与本地市场现汇价差扩大至0.9%,央行规定的波动区间不能超过1%
* 离岸市场现汇和NDF汇价落后于本地市场现汇走势
--编译 郑茵;审校 张涛
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路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！