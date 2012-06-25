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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 10:43 BJT

《汇市简讯》良好的海外买兴提振美元/泰铢

0229GMT

* 美元/泰铢升至31.90高点,因海外账户买盘强劲

* 该货币对开盘报31.80-31.82,随后单边上涨

* 市场上看年内高点31.93,但有可能继续升向32.00的心理阻力位

--编译 郑茵;审校 丁琦

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