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货币新闻 | 2012年 6月 25日 星期一 11:07 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货涨逾3%,因美国天气乾燥提振需求前景

路透新加坡6月25日电---马来西亚棕榈油期货FCPOc3周一跳涨多达3.6%,因投资人担心美国乾旱天气将更进一步伤及大豆作物,转而追捧棕榈油.

0245GMT时,指标2012年9月合约FCPOc3上涨95马币(林吉特),报3,049马币(每吨961美元),此前一度高见3,059马币.

"看看豆油,周五结算后涨那么多.这可能表示乾旱比想像中还要严重,"马来西亚一位外资大宗商品交易商说.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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