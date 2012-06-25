《汇市简讯》欧盟峰会前后的价格走势将会十分动荡

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* 市场正在消化欧盟峰会可能令人失望的预期,因对欧盟将采取果断行动的希望正在快速消退.这让问题变得有一些棘手.

* 以往在欧元区主权债务和银行业危机中所看到的情况是,每逢欧盟峰会结束前,风险资产和风险货币就会遭到抛售

* 只有当欧盟领导人设法达成更加出乎市场预期的决定(即便只具有短期影响),峰会才会带来舒缓性上涨.

* 相反--在其他时候,当市场预期峰会将取得明显进展时会上涨,而欧盟领导人给出的结果令人失望,只会导致市场的抛售.

* 本次欧盟有可能拿出促进欧元区银行业联盟的实质行动,至少在短期内会受到欢迎.换句话说,预计欧盟峰会前后的价格走势会十分动荡.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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