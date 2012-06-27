版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 06:53 BJT

《汇市简讯》澳洲无数据公布,澳元/美元走势完全看亚洲股市

2238GMT

* 澳元/美元受到股市和大宗商品上涨的支撑

* 日线技术指标显示看多,慢性随机指标呈现多头交叉

* 初步阻力位在1.0097,为近期跌势的50%回档位

* 初步支撑位为昨日低点1.0040

* 今日澳洲无重要经济数据公布

* 所有目光均关注亚洲股市

--编译 郑茵;审校 张荻

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐