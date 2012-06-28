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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 10:35 BJT

《汇市简讯》美元/人民币NDF有更多上涨空间

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* 瑞信:中国企业今年卖给银行的美元已经大幅减少

* 这与大陆美元日益短缺的说法相符

* 一年期人民币NDF与海外市场现汇价差接近创纪录的900跳动点

* 只因人行干预和中间价定盘才令人民币没有大幅走贬

* 如果美元需求增长的步伐加快,预计人民币将加速贬值.(完)

--编译 郑茵;审校 王冠中

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