《汇市简讯》提高RQFII和RQDII额度可能促使更多人民币流向离岸市场

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* 国家发改委官员在即将召开的香港记者会上可能公布一系列有关离岸人民币市场的举措,其中包括进一步提高人民币合格境外机构投资者(RQFII)和人民币合格境内机构投资者(RQDII)的额度,方便跨境资金转账并提高个人外汇兑换的上限.

* 这些举措有可能最终促使更多人民币流向香港,提高香港离岸人民币市场的流动性,因人民币升至的押注不复存在,同时两地利差也已收窄.

* 昨日财政部在香港的国债发行得标利率仅比内地可比国债低30基点,为迄今四次发行最低.

--编译 郑茵;审校 张涛

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