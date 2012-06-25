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市场报道 | 2012年 6月 25日 星期一 10:55 BJT

《汇市简讯》美元指数若突破82.65关键阻力位,趋势将转为向上

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* 亚洲市场陷于窄幅区间,对上周涨幅进行整理

* 周四上涨令向下修正的走势告一段落

* 日线动量指标显示的讯号好坏不一

* 若突破82.65,基本走势重新变为向上

* 向上目标料完全回升至83.50

* 周五的82.15低点为初步支撑位

--编译 郑茵;审校 张荻

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