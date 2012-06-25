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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 11:10 BJT

〔日本股市〕欧洲疑虑打压市场早盘下滑,但防御类股提供支撑

路透东京6月25日电---日本股市日经指数周一早盘小跌,防御类股帮助抵御了全球紧张情绪的影响.在本周的欧洲峰会召开之前,欧元区领导人似乎并未在解决欧债危机上取得进展,令人感到不安.

日经指数.N225早盘下滑0.2%,报8,785.10点;东证股价指数.TOPX持平于750.85点.

电信公司KDDI(9433.T)涨幅居前,上扬1.4%;同业NTT DoCoMo(9437.T)涨1%.

"欧洲方面,人们对峰会存有疑虑,"里昂证券的日本市场分析师Nicholas Smith说.(完)

--编译 艾茂林;审校 戴素萍

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