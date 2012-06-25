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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 11:23 BJT

〔日本债市〕持稳,但本周收益率或上扬

路透东京6月25日电---日本公债周一持稳,但本周可能遭遇卖压,因投资者在4-6月季度结束时锁定获利.

9月10年期日本公债期约2JGBv1早盘接近持平,跌0.01点至143.70,交投淡静.该合约一度跌破14日移动均线切入位143.65,至盘中低点143.61.

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