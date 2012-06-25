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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 11:43 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元趋势向下,关键看是否收在1.2720下方

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* 上周五即为内包日线型态(inside day),今日亦是.

* 日线动量指标显示下跌趋势

* 五日,10日和20日移动均线呈下降

* 若收于1.2720下方,则下看2012年低点1.2520

* 10日移动均线目前在1.2783,为初步阻力位

--编译 郑茵;审校 杜明霞

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